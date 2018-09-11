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Буффон может оказаться запасным вратарём в ПСЖ

Спорт

Основным вратарём в команде может стать Альфонс Ареола

Буффон может оказаться запасным вратарём в ПСЖ
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Джанлуиджи Буффон

Париж, 11 сентября 2018, 10:33 — REGNUM  Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, перешедший из «Ювентуса» в ПСЖ, может стать запасным вратарём в команде. Об этом заявил главный тренер клуба Томас Тухель, сообщает RMC Sport.

Основным вратарём в команде может стать французский голкипер Альфонс Ареола.

«Решение пока не является окончательным, но я сказал Ареола, что он в более выигрышном положении, чтобы стать номером один», — сказал Тухель.

Отметим, что в первых двух матчах нового сезона чемпионата Франции в основе ПСЖ выходил Буффон. Однако в следующих двух встречах в стартовом составе выходил Ареола.

Напомним, летом Буффон, выступавший за «Ювентус» с 2001 года, перешёл в ПСЖ.

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