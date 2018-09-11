Полузащитник Молло присоединился к «Крыльям Советов»

Самара, , 10:08 — REGNUM Полузащитник Йоан Молло присоединился к самарским «Крыльям Советов». Об этом 11 сентября сообщается на странице клуба в Twiiter.

Французский игрок прошел медицинское обследование в Москве. После этого он прибыл в Самару, в аэропорту его встретили болельщики клуба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Молло может вновь перешёл в «Крылья Советов». Ранее он выступал за самарский клуб с 2015 по 2017 год.

Напомним, что в России Молло также играл за «Зенит». В прошлом сезоне он сыграл шесть матчей за лондонский «Фулхэм».

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