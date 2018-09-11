Вторник, 11 Сентября 2018 года
10:20:46 МСК

Спортсмены из Обнинска завоевали три «золота» по пауэрлифтингу в ЮАР

Спорт

И установили пять мировых рекордов

Спортсмены из Обнинска завоевали три «золота» по пауэрлифтингу в ЮАР
Иллюстрация: Admobninsk.ru
Сборная команда России по по пауэрлифтингу

Обнинск, Калужская область, 11 сентября 2018, 09:44 — REGNUM  Трое воспитанников обнинской школы пауэрлифтинга завоевали золотые медали на первенстве мира по пауэрлифтингу, состоявшемся в городе Потчефструм Южно-Африканской республики. Об этом 11 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Комитете по физической культуре и спорту администрации Обнинска Калужской области.

Илья Маричев, Дарья Ефимцева и Анастасия Минаева взяли «золото» в составе команды Российской Федерации. Так, Илья Маричев выступал в весовой категории до 53 кг и установил два мировых рекорда: в тяге 218 кг и в сумме 532,5 кг, уточнили в комитете.

Воспитанница тренера Владислава Хабаровского Дарья Ефимцева установила в ЮАР три мировых рекорда, улучшив свои результаты 2017 года: 265 — приседания, 170 — жим, 200 — тяга, что на 15 кг превысило норматив мастера спорта международного класса.

Ещё одна ученица Хабаровского, Анастасия Минаева, также завоевала золотую медаль в Потчефструме.

Читайте также: Победителем первенства мира по пауэрлифтингу стала спортсменка из Хакасии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Тяжелая атлетика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить