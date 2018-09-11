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ITF поддержала судью Карлоса Рамоса в конфликте с Сереной Уильямс

Спорт

Рамос выполнял обязанности в соответствии с утверждёнными правилами

Нью-Йорк, США, 11 сентября 2018, 09:38 — REGNUM  Международная федерация тенниса (ITF) поддержала судью Карлоса Рамоса в конфликте с Сереной Уильямс. Об этом сообщается на сайте организации.

«Карлос Рамос — один из наиболее опытных и уважаемых судей в теннисе. Его решения полностью соответствовали действующим правилам», — говорится в заявлении.

Отмечается, что штрафной гейм, которым судья наказал Уильямс за три предупреждения, был подтверждён со стороны US Open.

Также федерация отметила, что этот нашумевший инцидент должен спровоцировать обсуждения. Однако Рамос выполнял обязанности в соответствии с утверждёнными правилами.

Напомним, в финальном матче US Open Уильямс проиграла японской теннисистке Наоми Осаке со счётом 6:2, 6:4.

Во время матча судья предупредил Уильямс за подсказки от тренера. После этого она получила штрафное очко за то, что разбила ракетку о корт. Затем она начала спорить с судьёй и позволила себе оскорбления в его адрес, за что была оштрафована на один гейм.

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После матча Уильямс заявила, что с ней поступили несправедливо, а снятие гейма похоже на сексизм.

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