Монако, , 08:21 — REGNUM Российский полузащитник «Монако» Александр Головин приступил к тренировкам в общей группе. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Клуб опубликовал фотографию, на котором Головин выполняет упражнения наравне с партнёрами по команде.

Напомним, после чемпионата мира бывший игрок ЦСКА перешёл в «Монако». В начале августа он получил травму голеностопа на тренировке. С тех пор он восстанавливается по индивидуальной программе.

Отметим, на сегодняшний день «Монако» занимает 13-е место в чемпионате Франции. Команда набрала четыре очка после четырёх туров. Следующий матч монегаски проведут 15 сентября на выезде против «Тулузы».

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