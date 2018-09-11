Пловец Евгений Рылов признан спортсменом года по версии GQ

Москва, , 07:58 — REGNUM Спортсменом года по версии журнала GQ признан российский пловец Евгений Рылов. Об этом 11 сентября сообщается на сайте издания.

Рылов является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы, а также бронзовым призёром Олимпийских игр 2016 года.

В 2018 году Рылов на чемпионате Европы в Глазго завоевал два золота и два серебра. Он стал победителем заплыва на 200 м на спине, а также в эстафете 4×100 м вольным стилем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба признан человеком года по версии журнала GQ.

Читайте также: Дзюба признан человеком года по версии GQ