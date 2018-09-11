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Пловец Евгений Рылов признан спортсменом года по версии GQ

Спорт

Рылов завоевал два золота и два серебра на чемпионате Европы в Глазго

Москва, 11 сентября 2018, 07:58 — REGNUM  Спортсменом года по версии журнала GQ признан российский пловец Евгений Рылов. Об этом 11 сентября сообщается на сайте издания.

Рылов является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы, а также бронзовым призёром Олимпийских игр 2016 года.

В 2018 году Рылов на чемпионате Европы в Глазго завоевал два золота и два серебра. Он стал победителем заплыва на 200 м на спине, а также в эстафете 4×100 м вольным стилем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба признан человеком года по версии журнала GQ.

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