Россия разгромила Чехию с хоккейным счетом

Ростов-на-Дону, , 07:37 — REGNUM Сборная России по футболу в товарищеском матче на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону разгромила команду Чехии со счетом 5:1.

Первый мяч был забит уже на 8-й минуте, Алексей Ионов с подачи Юрия Газинского вышел один на один с чешским голкипером и отправил мяч в ворота.

На 24-й минуте нападающий Антон Заболотный удвоил преимущество российской сборной. Спустя пять минут Ионов оформил дубль, реализовав пенальти. На перерыв команды ушли со счетом 3:0.

На 74-й минуте защитник Чехии Томаш Соучек сократил отставание в счете — 3:1. Однако спустя пять минут российская сборная заработала угловой, а Александр Ерохин после подачи вновь сделал счет разгромным — 4:1. Точку на 84-й минуте поставил Дмитрий Полоз, замкнув передачу Константина Рауша с линии вратарской.

Напомним, 7 сентября сборная России в матче группового этапа Лиги наций УЕФА обыграла команду Турции со счетом 2:1.

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