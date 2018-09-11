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Ковальчук прибыл в Лос-Анджелес и примерил свитер «Кингз»

Спорт

В ближайшее время Ковальчук должен присоединиться к партнёрам по команде

Лос-Анджелес, США, 11 сентября 2018, 07:37 — REGNUM  Российский хоккеист Илья Ковальчук прибыл в Лос-Анджелес, где начнёт выступления в составе своей новой команды — «Лос-Анджелес Кингз». Об этом сообщается на сайте клуба.

Ковальчук примерил свитер клуба. В ближайшее время он должен присоединиться к партнёрам по команде.

«До начала сезона осталось совсем немного», — написал Ковальчук на своей странице в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Ковальчук стал игроком «Лос-Анджелес Кингз». Он подписал с клубом соглашение на три года.

Читайте ранее в этом сюжете: Илья Ковальчук стал игроком клуба «Лос-Анджелес Кингз»

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