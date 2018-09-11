Украинские болельщики нарушили правила УЕФА

Киев, , 07:34 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное дело против Украины и Чехии по результатам матча между командами двух стран, сообщает 11 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, матч Чехия — Украина в Лиге наций УЕФА прошел 7 сентября в чешском городе Угерске-Градиште. Во время матча украинские болельщики бросали на футбольное поле различные предметы, дебоширили, применяли пиротехнику и даже выбегали на поле. Со стороны Чехии нарушение состояло в задержке матча на 15 минут.

Претензии УЕФА к обеим странами будут рассмотрены 27 сентября.

Напомним, ранее вице-президент УЕФА и почетный президент федерации футбола Украины Григорий Суркис заявил, что Украина зарабатывает баллы на псевдопатриотизме, размещая на форме игроков украинской сборной нацистское приветствие «Слава Украине!»

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