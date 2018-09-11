«Авангард» обыграл «Нефтехимик» в первом домашнем матче в Балашихе

Балашиха, Московская область, , 07:26 — REGNUM Омский «Авангард» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Авангарда» дублем отметился Кирилл Семёнов. Ещё по шайбе забросили Вилле Покка и Сергей Широков. В составе «Нефтехимика» голы забивали Павел Порядин и Юусо Пуустинен.

Отметим, что этот матч стал первым для «Авангарда», проведённым на арене в подмосковной Балашихе. В связи с ремонтом арены в Омске клуб вынужден был временно переехать.

«Авангард» (Омск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:2 (0:0, 2:2, 2:0).

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