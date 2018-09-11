Санкт-Петербург, , 06:45 — REGNUM Санкт-петербургский СКА одержал победу над ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В первом периоде СКА вышел вперёд благодаря шайбе Ильи Каблукова. Во втором периоде петербургский клуб укрепил преимущество, голы на свой счёт записали Николай Прохоркин и Никита Гусев.

В третьем периоде «Сочи» смог отыграть один гол, шайбу забросил Никита Щитов.

СКА (Санкт-Петербург) — «Сочи» (Сочи) — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1).

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