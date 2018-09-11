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Дзюба признан человеком года по версии GQ

Спорт

Дзюба «превратился в живой символ чемпионата мира»

Москва, 11 сентября 2018, 06:35 — REGNUM  Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба признан человеком года по версии журнала GQ. Об этом 11 сентября сообщается на сайте издания.

Отмечается, что Дзюба благодаря своим голам, речам и жестам «превратился в живой символ чемпионата мира, затмив всех претендентов на звание человека года — и даже волка Забиваку».

Напомним, Дзюба вместе со сборной России дошёл до четвертьфинала домашнего чемпионата мира по футболу — 2018. На его счету три забитых гола и две голевые передачи.

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