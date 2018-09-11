«Реал» признан лучшей командой Европы 2018 года

Мадрид, , 06:23 — REGNUM Мадридский «Реал» признан лучшей командой 2018 года по версии Ассоциации европейских клубов. Об этом сообщается на странице организации в Twitter.

В сезоне 2017/18 «Реал» в третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов, а в чемпионате Испании занял лишь третье место. В текущем сезоне Примеры «Реал» делит первое место в «Барселоной». Мадридский клуб одержал три победы в первых трёх турах.

https://twitter.com/ECAEurope/status/1039242796044091392

Кроме того, лучшими женскими командами признаны «Арсенал» и «Челси». «Ред Булл Зальцбург» признан лучшим прогрессирующим клубом. А бельгийский «Гент» получил специальную награду за социальную работу.

Напомним, в финале Лиги чемпионов, который прошёл в мае, «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 3:1.