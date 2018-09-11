Вторник, 11 Сентября 2018 года
03:29:47 МСК

Трансфер английского защитника Терри в «Спартак» – под вопросом

Спорт

Вероятность перехода не превышает десяти процентов

Лондон, 11 сентября 2018, 02:16 — REGNUM  Вероятность перехода английского защитника Джона Терри в ФК «Спартак» (Москва) не превышает десяти процентов, сообщает Sport24.ru.

Так ситуацию оценивают в «Спартаке», несмотря на то, что на минувшей неделе Терри решил подписать контракт с клубом и прошел медосмотр. Передумал футболист, как отмечается, вернувшись в Великобританию.

Напомним, в прошлом сезоне Терри играл в «Астон Вилле». Предложение «Спартак» сделал футболисту после травм центральных защитников Самуэля Жиго и Ильи Кутепова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 сентября Терри заявил, что тренируется в Англии на базе «Челси» (Лондон).

Читайте ранее в этом сюжете: Терри сообщил, что тренируется в Англии на базе «Челси»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить