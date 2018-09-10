Боевая ничья была зафиксирована в матче между Сербией и Румынией

Белград, , 23:44 — REGNUM 10 сентября на стадионе «Стадион Партизана» был разыгран матч в рамках 2-го тура Лиги наций УЕФА группы D между национальными сборными Сербии и Румынии. Противостояние завершилось результативной ничьей 2:2.

Первый мяч на экваторе первой половины забил 26-летний таранный форвард «Фулхэма» Александр Митрович — 1:0. На 48-й минуте Николае Станчу сравнял счет, реализовав пенальти — 1:1. Через 15 минут Митрович оформил дубль — 2:1. На экваторе второго тайма Джордже Цукудян вновь сделал счет равным — 2:2.

Статистика матча (Сербия/Румыния)

Удары 9/8

Удары в створ ворот 5/3

Процент владения 63%/37%

Нарушения правил 9/10

Поданные угловые 9/3

Сербия, набрав 4 очка, укрепилась на 2-й позиции в группе. «Румыния» с 2-мя баллами идет на 3-м месте.

Стартовые составы на матч:

Сербия: Дмитрович, Рукавина, Спаич, Коларов, Велькович, Максимович, Тадич, Лукич, Милинкович-Савич, Ляйич, Митрович.

Румыния: Тэтэрушану, Маня, Бэлаша, Банку, Сэпунару, Кипчу, Антон, Марин, Цукудян, Дрэгуш, Станчу.

Бригада арбитров: Владислав Безбородов | Валерий Данченко | Максим Гаврилин | Дмитрий Мосякин.

Желтые карточки: Кипчу — 42, Коларов — 47, Тэтэрушану — 85.

Голы: Митрович 26 — 1:0, Станчу (пен) 48 — 1:1, Митрович 63 — 2:1, Цукудян 68 — 2:2.