Турция совершила камбэк в матче со сборной Швеции

Стокгольм, , 23:42 — REGNUM 10 сентября на стадионе «Френдс Арена» был разыгран матч в рамках 2-го тура Лиги наций УЕФА группы B между национальными сборными Швеции и Турции. Противостояние завершилось волевой победой гостей со счетом 3:2

Первый мяч на 35-й минуте матча забил 26-летний форвард «Андерлехта» Исаак Телин — 1:0. В дебюте второго тайма плеймейкер «Краснодара» Виктор Классон удвоил преимущество «сине-желтых» — 2:0. Голевую передачу отдал Телин. Через 2 минуты Хакан Чалханоглу сократил отставание в счете — 2:1. В конце встречи вышедший на замену Эмре Акбаба сделал счет равным — 2:2. Через 4 минуты Акбаба оформил дубль и впервые вывел гостей вперед после заброса Сердара Гюрлера в штрафную площадь — 2:3.

Статистика матча (Швеция/Турция)

Удары 13/9

Удары в створ ворот 6/6

Процент владения 42%/58%

Нарушения правил 12/4

Поданные угловые 4/5

Набрав 0 очков «сине-желтые» опустились на 3-е место группы B. Турция с 3-мя очками идет позицией выше. Лидером таблицы является национальная сборная России.

Стартовые составы на матч:

Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделеф, Аугустинссон, Янссон, Ларссон, Экдаль, Классон, Дурмаз, Берг, Телин.

Турция: Болат, Байрам, Сеюнджю, Челик, Айхан, Йокуслу, Озякуп, Чалахноглу, Топал, Ундер, Тосун.

Бригада арбитров: Хесус Гил | Анхель Невадо Родригес | Хуан Юсте | Иньиго Прието.

Голы: Телин 35 — 1:0, Классон 49 — 2:0, Чалханоглу 51 — 2:1, Акбаба 88 — 2:2, Акбаба 90+2 — 2:3.