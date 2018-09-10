Сборная Италии под руководством Манчини потерпела поражение от Португалии

Лиссабон, , 23:39 — REGNUM 10 сентября на стадионе «Эштадиу Да Луж» был разыгран матч в рамках 2-го тура Лиги наций УЕФА группы C между национальными сборными Португалии и Италии. Противостояние завершилось победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный мяч в дебюте второй половины матча забил универсальный скоростной форвард «Севильи» Андре Силва, замкнув навес Брумы — 1:0.

Статистика матча (Португалия/Италия)

Удары 9/9

Удары в створ ворот 5/2

Процент владения 56%/44%

Нарушения правил 13/11

Поданные угловые 5/10

Набрав 3 очка Португалия поднялась на чистое первое место в турнирной таблице группы C. Италия с 1-м очком опустилась на последнюю 3-ю строчку.

Стартовые составы на матч:

Португалия: Патрисиу, Консело, Пепе, Диас, Руй, Невеш, Карвалью, Пицци, Брума, Силва, Силва.

Запас: Нету, Мендес, Санчес, Рамуш, Оливейра, Фернандеш, Гуэдеш, Мартинш, Соареш, Бету, Фернандеш.

Главный тренер: Фернанду Сантуш.

Италия: Доннарумма, Кришито, Романьоли, Кальдара, Лаццари, Жоржиньо, Бонавентуре, Заза, Кьеза, Иммобиле.

Запас: Сиригу, Эмерсон, Кьеллини, Белотти, Инсинье, Берарди, Перин, Бенасси, Бонуччи, Гальярдини, Бернандески, Барелла.

Главный тренер: Роберто Манчини.

Бригада арбитров: Уильям Коллам | Дэвид Макгичи | Грэм Стюарт | Стюарт Стивенсон.

Желтые карточки: Кришито — 42, Невеш — 42, Кьеза — 58, Берарди — 70, Пепе — 90+5.

Голы: Силва 48 — 1:0.