Сборная Италии под руководством Манчини потерпела поражение от Португалии

Лиссабон, 10 сентября 2018, 23:39 — REGNUM 10 сентября на стадионе «Эштадиу Да Луж» был разыгран матч в рамках 2-го тура Лиги наций УЕФА группы C между национальными сборными Португалии и Италии. Противостояние завершилось победой хозяев со счетом 1:0.
Единственный мяч в дебюте второй половины матча забил универсальный скоростной форвард «Севильи» Андре Силва, замкнув навес Брумы — 1:0.
Статистика матча (Португалия/Италия)
Удары 9/9
Удары в створ ворот 5/2
Процент владения 56%/44%
Нарушения правил 13/11
Поданные угловые 5/10
Набрав 3 очка Португалия поднялась на чистое первое место в турнирной таблице группы C. Италия с 1-м очком опустилась на последнюю 3-ю строчку.
Стартовые составы на матч:
Португалия: Патрисиу, Консело, Пепе, Диас, Руй, Невеш, Карвалью, Пицци, Брума, Силва, Силва.
Запас: Нету, Мендес, Санчес, Рамуш, Оливейра, Фернандеш, Гуэдеш, Мартинш, Соареш, Бету, Фернандеш.
Главный тренер: Фернанду Сантуш.
Италия: Доннарумма, Кришито, Романьоли, Кальдара, Лаццари, Жоржиньо, Бонавентуре, Заза, Кьеза, Иммобиле.
Запас: Сиригу, Эмерсон, Кьеллини, Белотти, Инсинье, Берарди, Перин, Бенасси, Бонуччи, Гальярдини, Бернандески, Барелла.
Главный тренер: Роберто Манчини.
Бригада арбитров: Уильям Коллам | Дэвид Макгичи | Грэм Стюарт | Стюарт Стивенсон.
Желтые карточки: Кришито — 42, Невеш — 42, Кьеза — 58, Берарди — 70, Пепе — 90+5.
Голы: Силва 48 — 1:0.