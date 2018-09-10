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Тренер Даг Хау: Тутберидзе поставила крест на карьере фигуристки Медведевой

Спорт

Евгения Медведева теперь тренируется у Брайана Орсера

Москва, 10 сентября 2018, 23:28 — REGNUM  Канадский тренер по фигурному катанию Даг Хау утверждает, что его друг и тренер Брайан Орсер рассказал ему о том, что российский тренер по фигурному катания Этери Тутберидзе поставила крест на карьере российской фигуристки Евгении Медведевой, которую сейчас тренирует Орсер. Такое заявление Хау сделал в интервью YouTube-каналу TheSkatingLesson.

Напомним, что Медведева долгое время тренировалась у Этери Тутберидзе, однако после Олимпиады в Пхенчхане, где Медведева завоевала серебряную медаль, а другая фигуристка Тутберидзе — Алина Загитова взяла «золото», Медведева ушла от своего тренера. Также стало известно, что Медведева просила Тутберидзе оставить Загитову, которой тогда было 15 лет, в юниорском составе, но Тутберидзе не прислушалась.

В итоге Медведева перешла тренироваться к Орсеру.

Тренер Хау утверждает, что Орсер рассказал ему причину, по которой Медведева ушла от Тутберидзе.

«Да, Этери сказала Евгении, что ее карьере конец. Об этом мне рассказывал Брайан», — утверждает он.

Также Хау отметил, что у Медведевой с Орсером сложились хорошие отношения.

«Я был на их тренировках, спортсменка и тренер общаются прекрасно, а занятия проходят в дружеской и позитивной атмосфере. Брайан поддерживает Медведеву», — рассказывает Хау.

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Фигурное катание
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