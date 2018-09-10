«Монреаль» обменял Макса Пачиоретти в «Вегас Голден Найтс»

Монреаль, Канада, , 22:44 — REGNUM 9 сентября, как стало известно по сообщениям официального инсайдера НХЛ, руководство канадского клуба «Монреаль Канадиенс» предприняло удачную попытку обмена своего капитана Макса Пачиоретти в «Вегас Голден Найтс». По условиям сделки «Монреаль» в качестве компенсации получает выбор во втором раунде драфта НХЛ 2019 года, топ-проспекта Ника Сузуки и именитого словацкого игрока Томаша Татара.

После 11 лет под предводительством канадского клуба Макс Пачиоретти покидает родную Канаду, вступая на новую ступень в своей карьере. На драфте 2007 года «Монреаль» под общим 22-м номером избрал в свою команду молодого Пачиоретти. Руководство «Монреаля» ни капли не пожалела, что Макс оказался в рядах клуба, ведь игрок выложил все силы для команды и на долгое время закрепил за собой звание лидера. В 626 играх за «Канадиенс» в регулярных чемпионатах лиги Пачиоретти записал в свой актив 448 (226+222) очков. Последний сезон для команды получился одним из худших за последние годы, а сам Пачиоретти стал одним из главных разочарований сезона. Несмотря на капитанскую нашивку на джерси, лидерских качеств за игроком в течении сезона замечено не было, что стало ключевым аспектом в решении руководства избавиться от игра, не дав ему шанса реабилитироваться. «Золотые рыцари», в свою очередь, не побоялись принять растерянного игрока в свои ряды и можно сказать точно — Макс Пачиоретти обязательно воспользуется данным ему шансом проявить себя по-новому. Тем более, что «Вегас» — команда, которая перерождает игроков.

За опытного игрока «Вегас» отдал молодого и перспективного проспекта Ника Сузуки, выбранного клубом из Невады под общим 13-м номером драфта 2017 года, а также одного из самых известных словацких игроков современности — Томаша Татара, который ненадолго задержался в клубе после последнего дедлайна. Ник Сузуки, удивил общественность, когда впервые вышел на лёд в форме «Вегаса» в предсезонных матчах НХЛ прошлого года. Американец японского происхождения в первой игре стал ключевым звеном «Вегаса» в разгромной победе против «Ванкувера» — 9:4.

Томаш Татар стал известен, благодаря своим выступлениям в рядах «Детройт Рэд Уингз», где на некоторое время стал капитаном команды. За 427 игр в лиге Томаш набрал 228 очков, забросив свыше ста голов.

В итоге, «Монреаль Канадиенс» в очередной раз потряс рынок своим решением в ходе трансферного окна, обновив свою команду всё новыми и новым лицами. Генеральный менеджер «Канадиенс» Марк Бержевен совершил очень выгодную сделку, выиграв за Пачиоретти одного из самых перспективных игроков лиги и крепкого вингера второго — третьего звена. Для «Монреаля» настало новое время.