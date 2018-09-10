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Лебедев: Черчесов сделал из ребят команду

Спорт

Сборная России по футболу обыграла сборную Чехии

Лебедев: Черчесов сделал из ребят команду
Иллюстрация: Kremlin.ru
Станислав Черчесов

Москва, 10 сентября 2018, 21:50 — REGNUM  В Госдуме благодарят тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова за победу сборной России в мачте с Чехией.

«Многие не верили в Черчесова-тренера, многие не верили в нашу сборную, но Черчесов сделал из наших ребят команду, которая порадовала своих болельщиков на чемпионате мира и продолжает преподносить приятные сюрпризы и сейчас», — написал член испокома РФС, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, футболисты сборной России разгромили команду Чехии в товарищеском матче. В матче в Ростове-на-Дону команда РФ победила со счетом 5:1.

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Футбол
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