Лебедев: Черчесов сделал из ребят команду

Москва, , 21:50 — REGNUM В Госдуме благодарят тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова за победу сборной России в мачте с Чехией.

«Многие не верили в Черчесова-тренера, многие не верили в нашу сборную, но Черчесов сделал из наших ребят команду, которая порадовала своих болельщиков на чемпионате мира и продолжает преподносить приятные сюрпризы и сейчас», — написал член испокома РФС, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, футболисты сборной России разгромили команду Чехии в товарищеском матче. В матче в Ростове-на-Дону команда РФ победила со счетом 5:1.