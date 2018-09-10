MotoGP: пилот класса Moto2 Романо Фенати уволен со скандалом

Мизано-Адриатико, Италия, , 15:30 — REGNUM Итальянский мотогонщик Романо Фенати уволен из команды Marinelli Snipers за инцидент, случившийся на Гран-При Сан-Марино, сообщает официальный сайт чемпионата по мотогонкам MotoGP.

«С этого момента мы можем сообщить, что команда Marinelli Snipers разрывает контракт с пилотом Романо Фенати из-за его неспортивного, опасного, а также губительного для имиджа всех поведения. С крайним сожалением мы должны отметить, что его безответственный поступок угрожал жизни другого гонщика и никоим образом не может быть оправдан. С этого момента пилот не будет участвовать в гонках в составе Marinelli Snipers. Команда, Marinelli Cucine, Rivacold и другие спонсоры и все, кто его поддерживали, приносят извинения всем болельщикам чемпионата», — написала команда 10 сентября.

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Как сообщало ИА REGNUM, во время гонки в классе Moto2 на трассе в Мизано Фенати поравнялся с пилотом Стефано Манци (Forward Racing Team) и на скорости свыше 200 км/ч зажал ручку тормоза на мотоцикле соперника, после чего тот потерял контроль над мотоциклом и вскоре упал. Действия 22-летнего итальянца осудили многие звезды из мира спорта.

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