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Глушаков провёл тренировку по индивидуальной программе из-за травмы

Спорт

Глушаков провёл тренировку отдельно от основной команды

Москва, 10 сентября 2018, 14:55 — REGNUM  Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков провёл тренировку отдельно от основной команды из-за травмы. Об этом 10 сентября сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Глушаков тренировался по индивидуальной программе из-за последствий травмы бедра, которая была получена в матче чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом».

Напомним, в следующем матче «Спартак» примет на своём поле грозненский «Ахмат». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» 16 сентября.

На данный момент подопечные Массимо Карреры занимают в турнирной таблице второе место, а «Ахмат» находится на 10-й позиции.

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