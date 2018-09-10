Полузащитник сборной Англии Деле Алли не сыграет со Швейцарией

Лестер, Великобритания, 10 сентября 2018, 14:44 — REGNUM Полузащитник сборной Англии Деле Алли не примет участия в товарищеском матче команды со Швейцарией из-за травмы. Об этом сообщает Skysports.
Как отмечает издание, у полузащитнка лондонского «Тоттенхэма» диагностировано незначительное напряжение мышц. Из-за этого он будет вынужден пропустить матч.
Матч между сборными Англии и Швейцарии состоится в Лестере 11 сентября.
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