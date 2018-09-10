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Полузащитник сборной Англии Деле Алли не сыграет со Швейцарией

Спорт

Алли не примет участия в матче из-за травмы

Лестер, Великобритания, 10 сентября 2018, 14:44 — REGNUM  Полузащитник сборной Англии Деле Алли не примет участия в товарищеском матче команды со Швейцарией из-за травмы. Об этом сообщает Skysports.

Как отмечает издание, у полузащитнка лондонского «Тоттенхэма» диагностировано незначительное напряжение мышц. Из-за этого он будет вынужден пропустить матч.

Матч между сборными Англии и Швейцарии состоится в Лестере 11 сентября.

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