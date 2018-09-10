Понедельник, 10 Сентября 2018 года
15:36:31 МСК

Чешский форвард Шик может пропустить матч с Россией из-за травмы

Спорт

Сборная Чехии будет вынуждена внести изменения в состав

Ростов-на-Дону, 10 сентября 2018, 14:16 — REGNUM  Нападающий сборной Чехии Патрик Шик может пропустить товарищеский матч с Россией из-за травмы паха. Об этом заявил наставник чешской сборной Карел Яролим, сообщает Football Italia.

«Ещё не знаю, сыграет ли Патрик Шик, так как у него есть проблемы с пахом», — сказал Яролим.

По его словам, сборная Чехии будет вынуждена внести определённые изменения в состав на матч с Россией.

Напомним, матч между сборными России и Чехии состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону. Ранее чешская команда сыграла с Украиной в Лиге наций и проиграла со счётом 1:2. Единственный гол у чехов забил Патрик Шик.

Читайте также: Сборная России сыграет с Чехией в красной форме

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить