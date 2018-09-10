Чешский форвард Шик может пропустить матч с Россией из-за травмы

Ростов-на-Дону, , 14:16 — REGNUM Нападающий сборной Чехии Патрик Шик может пропустить товарищеский матч с Россией из-за травмы паха. Об этом заявил наставник чешской сборной Карел Яролим, сообщает Football Italia.

«Ещё не знаю, сыграет ли Патрик Шик, так как у него есть проблемы с пахом», — сказал Яролим.

По его словам, сборная Чехии будет вынуждена внести определённые изменения в состав на матч с Россией.

Напомним, матч между сборными России и Чехии состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону. Ранее чешская команда сыграла с Украиной в Лиге наций и проиграла со счётом 1:2. Единственный гол у чехов забил Патрик Шик.

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