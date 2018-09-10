Танцы без ограничений

Санкт-Петербург, , 14:10 — REGNUM 9 сентября в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» завершился Кубок континентов по танцам на колясках. В 2018 году ежегодные соревнования отметили свой десятилетний юбилей. Корреспондент ИА REGNUM подготовил фоторепортаж о том, как это было.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из России, Белоруссии, Италии, Израиля, Казахстана, Кореи, Сербии, Польши, Финляндии, впервые на турнир приехали спортсмены из Киргизии. Россию представит спортсмены из Воронежа, Владивостока, Липецка, Москвы, Омска, Перми и Пермской области, Санкт-Петербурга, Севастополя, Тамбова, Тюмени.

Как сообщает Федерация спортивных танцев на колясках в России, в этом году соревнования впервые проходят под статусом «международные» не под эгидой Международного Паралимпийского Комитета, а при поддержке Международной Федерации колясочников и ампутантов IWAS, которая ведет большую работу по развитию спорта инвалидов во всем мире.

Торжественную церемонию открытия соревнований посетили губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и первый вице-президент Паралимпийского Комитета России, вице-президент Международной спортивной Федерации колясочников и ампутантов (IWAS) Павел Рожков.

Кубок Континентов проходил по традиционной программе, в которой спортивные пары соревновались в европейской, латиноамериканской и произвольной программах, а также в сольных программах и программе для юниоров.

Танцы на колясках десятый год пользуются большой популярностью среди спортсменов и зрителей, демонстрируя, что искусство танца доступно всем без ограничений.

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