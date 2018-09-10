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Танцы без ограничений

Спорт

В Петербурге завершился кубок континентов по танцам на коляскаях

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Танцы без ограничений
Дарья Драй © ИА REGNUM
Танцы спортсменов на Кубке

Санкт-Петербург, 10 сентября 2018, 14:10 — REGNUM  9 сентября в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» завершился Кубок континентов по танцам на колясках. В 2018 году ежегодные соревнования отметили свой десятилетний юбилей. Корреспондент ИА REGNUM подготовил фоторепортаж о том, как это было.

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Выступления участников Кубка континентов по танцам на колясках
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выступления участников Кубка континентов по танцам на колясках
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Спортсмены на Кубке континентов по танцам на колясках
Дарья Драй © ИА REGNUM
Спортсмены на Кубке континентов по танцам на колясках
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Выступления участников Кубка континентов по танцам на колясках
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выступления участников Кубка континентов по танцам на колясках
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Выступления участников Кубка континентов по танцам на колясках
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выступления участников Кубка континентов по танцам на колясках

В соревнованиях приняли участие спортсмены из России, Белоруссии, Италии, Израиля, Казахстана, Кореи, Сербии, Польши, Финляндии, впервые на турнир приехали спортсмены из Киргизии. Россию представит спортсмены из Воронежа, Владивостока, Липецка, Москвы, Омска, Перми и Пермской области, Санкт-Петербурга, Севастополя, Тамбова, Тюмени.

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Танцы спортсменов на Кубке
Дарья Драй © ИА REGNUM
Танцы спортсменов на Кубке
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Неуловимая
Дарья Драй © ИА REGNUM
Неуловимая
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Момент танца
Дарья Драй © ИА REGNUM
Момент танца
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Танцы спортсменов на Кубке
Дарья Драй © ИА REGNUM
Танцы спортсменов на Кубке

Как сообщает Федерация спортивных танцев на колясках в России, в этом году соревнования впервые проходят под статусом «международные» не под эгидой Международного Паралимпийского Комитета, а при поддержке Международной Федерации колясочников и ампутантов IWAS, которая ведет большую работу по развитию спорта инвалидов во всем мире.

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Выступления участников Кубка континентов по танцам на колясках
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выступления участников Кубка континентов по танцам на колясках
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Рок-н-ролл
Дарья Драй © ИА REGNUM
Рок-н-ролл

Торжественную церемонию открытия соревнований посетили губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и первый вице-президент Паралимпийского Комитета России, вице-президент Международной спортивной Федерации колясочников и ампутантов (IWAS) Павел Рожков.

Кубок Континентов проходил по традиционной программе, в которой спортивные пары соревновались в европейской, латиноамериканской и произвольной программах, а также в сольных программах и программе для юниоров.

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Награды
Дарья Драй © ИА REGNUM
Награды

Танцы на колясках десятый год пользуются большой популярностью среди спортсменов и зрителей, демонстрируя, что искусство танца доступно всем без ограничений.

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Русско-народный танец
Дарья Драй © ИА REGNUM
Русско-народный танец

Смотрите галерею к статье

regnum author Дарья Драй
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Фоторепортажи ИА REGNUM
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