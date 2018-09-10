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Терри сообщил, что тренируется в Англии на базе «Челси»

Спорт

Терри тренируется вместе с Майклом Эссьеном

Лондон, 10 сентября 2018, 14:05 — REGNUM  Английский защитник Джон Терри сообщил, что тренируется в Англии на базе лондонского «Челси». Об этом 10 сентября он написал на своей странице в Instagram.

Терри опубликовал фотографию, на которой он тренируется в компании бывшего партнёра по команде Майкла Эссьена.

https://www.instagram.com/p/Bnimc4WBUat/

Ранее сообщалось, что Терри перешел в московский «Спартак». Заключенное между игроком и клубом соглашение рассчитано на один год с возможностью продления ещё на сезон.

Читайте ранее в этом сюжете: Терри перешел в московский ФК «Спартак» — СМИ

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