Терри сообщил, что тренируется в Англии на базе «Челси»

Лондон, , 14:05 — REGNUM Английский защитник Джон Терри сообщил, что тренируется в Англии на базе лондонского «Челси». Об этом 10 сентября он написал на своей странице в Instagram.

Терри опубликовал фотографию, на которой он тренируется в компании бывшего партнёра по команде Майкла Эссьена.

https://www.instagram.com/p/Bnimc4WBUat/

Ранее сообщалось, что Терри перешел в московский «Спартак». Заключенное между игроком и клубом соглашение рассчитано на один год с возможностью продления ещё на сезон.

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