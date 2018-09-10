Бывший игрок «Зенита» Риксен сможет говорить с помощью компьютера

Амстердам, , 13:46 — REGNUM Бывшему полузащитнику «Зенита» Фернандо Риксену, страдающему тяжёлым заболеванием, подарили компьютер, который позволит ему синтезировать речь. Об этом 10 сентября сообщает «Спорт-экспресс».

Отмечается, что компьютер аналогичен тому, каким ранее пользовался известный физик-теоретик Стивен Хокинг.

«Это изменило мою жизнь. Теперь я снова могу общаться с близкими и рассказать им, как себя чувствую. Я опять могу шутить и просто общаться с ними. Это сделало мою жизнь легче — теперь я могу сказать жене, что мне нужно», — сказал Риксен.

Напомним, Риксен играл в составе «Зенита» с 2006 по 2009 год. За это время он стал чемпионом России, обладателем Суперкубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

В октябре 2013 года он сообщил о своём диагнозе. 41-летний футболист страдает боковым амиотрофическим склерозом — болезнью Лу Герига. Это медленно прогрессирующее, неизлечимое заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.

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