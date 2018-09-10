Понедельник, 10 Сентября 2018 года
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Во Франции в перестрелке погиб защитник «Сент-Этьена»

Спорт

О подробностях происшествия также не сообщается

Сент-Этьен, Франция, 10 сентября 2018, 13:33 — REGNUM  Во Франции в результате перестрелки погиб защитник резервной команды «Сент-Этьена» Вильям Гомис. Об этом 10 сентября сообщает «Чемпионат».

Отмечается, помимо 20-летнего футболиста жертвой перестрелки стал также 14-летний подросток.

В «Сент-Этьене» не давали никаких комментариев по этому поводу. О подробностях происшествия также не сообщается.

Отметим, «Сент-Этьен» выступает в высшем дивизионе чемпионата Франции. После четырёх туров команда набрала шесть очков и располагается на девятом месте в турнирной таблице.

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