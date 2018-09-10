Во Франции в перестрелке погиб защитник «Сент-Этьена»

Сент-Этьен, Франция, , 13:33 — REGNUM Во Франции в результате перестрелки погиб защитник резервной команды «Сент-Этьена» Вильям Гомис. Об этом 10 сентября сообщает «Чемпионат».

Отмечается, помимо 20-летнего футболиста жертвой перестрелки стал также 14-летний подросток.

В «Сент-Этьене» не давали никаких комментариев по этому поводу. О подробностях происшествия также не сообщается.

Отметим, «Сент-Этьен» выступает в высшем дивизионе чемпионата Франции. После четырёх туров команда набрала шесть очков и располагается на девятом месте в турнирной таблице.