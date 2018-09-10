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Чехия может остаться без Шика перед матчем с Россией

Спорт

Тренерский штаб чешской футбольной сборной «вынужден внести некоторые изменения» в состав

Чехия может остаться без Шика перед матчем с Россией
Ailura
Патрик Шик

Ростов-на-Дону, 10 сентября 2018, 13:32 — REGNUM  Накануне товарищеского матча сборной Чехии с российскими футболистами выяснилось, что чешский нападающий Патрик Шик может остаться на скамейке запасных из-за травмы. Об этом пишет Football Italia.

По словам главного тренера чехов Карела Яролима, тренерский штаб «вынужден внести некоторые изменения» в состав сборной в связи с тем, что у Патрика Шика на одной из последних тренировок «обострилась проблема в паховой области».

Как сообщало ИА REGNUM, главный наставник российских футболистов Станислав Черчесов перед матчем со сборной Чехии назвал стадион и болельщиков в Ростове-на-Дону «великолепными».

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