Украинские теннисисты впервые за девять лет не попали в топ-100

Киев, , 12:52 — REGNUM Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) впервые с 2009 года не включила ни одного украинского спортсмена в рейтинг 100 лучших теннисистов, сообщает 10 сентября «Укринформ».

Согласно сообщению, лучший теннисист Украины Александр Долгополов оказался на 114 месте из-за травмы кисти. Следующие за Долгополовым теннисисты Сергей Стаховский и Илья Марченко оказались на 142 и 337 месте соответственно. При этом все три спортсмена в различное время оказывались в рейтинге 100 лучших теннисистов мира.

Напомним, ранее олимпийский чемпион 1988 года Владимир Лютый заявил, что на Украине невозможно работать в области спорта, так как ни о каком развитии речи не идет, а кругом «коррупция и договорняки».