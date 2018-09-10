Понедельник, 10 Сентября 2018 года
13:52:49 МСК

Украинские теннисисты впервые за девять лет не попали в топ-100

Спорт

Ранее спортсмены занимали места в рейтинге лучших теннисистов

Киев, 10 сентября 2018, 12:52 — REGNUM  Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) впервые с 2009 года не включила ни одного украинского спортсмена в рейтинг 100 лучших теннисистов, сообщает 10 сентября «Укринформ».

Согласно сообщению, лучший теннисист Украины Александр Долгополов оказался на 114 месте из-за травмы кисти. Следующие за Долгополовым теннисисты Сергей Стаховский и Илья Марченко оказались на 142 и 337 месте соответственно. При этом все три спортсмена в различное время оказывались в рейтинге 100 лучших теннисистов мира.

Напомним, ранее олимпийский чемпион 1988 года Владимир Лютый заявил, что на Украине невозможно работать в области спорта, так как ни о каком развитии речи не идет, а кругом «коррупция и договорняки».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить