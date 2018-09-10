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Ростовская полиция заступает на дежурство в день матча Россия – Чехия

Спорт

Правоохранители обеспечат общественный порядок на футбольном матче

Ростов-на-Дону, 10 сентября 2018, 12:30 — REGNUM  Сотрудники ГУ МВД России по Ростовской области заступают на дежурство в день матча Россия — Чехия. Товарищеская игра состоится сегодня, 10 сентября, в 19:00 на стадионе «Ростов-Арена». Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, болельщикам необходимо учесть, что пропуску на трибуны будет предшествовать досмотр.

Зрителям также рекомендовано прибыть на главный спортивный объект ЧМ-2018 за 1,5 — 3 часа до начала игры «в целях исключения очередей и своевременного прохода на стадион». Крупногабаритные вещи футбольным фанатам предложат оставить в камерах хранения.

«В целях обеспечения охраны общественного порядка и безопасности во время подготовки и проведения футбольного матча будут задействованы сотрудники органов внутренних дел. ГУ МВД России по Ростовской области призывает граждан к соблюдению общественного порядка и недопущению противоправных действий в период проведения спортивного мероприятия и после его окончания», говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил город, принимающий товарищеский матч. Наставник российской сборной поражён ростовскими болельщиками и стадионом ЧМ-2018.

«Выбирая Ростов, мы исходили из логистики — в пятницу, 8 сентября, играли в Трабзоне с Турцией, а сюда лететь час. Здесь великолепный стадион, великолепные болельщики», — сказал наставник.

По его словам, национальную футбольную команду должны видеть не только в Москве, но и в других регионах страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Черчесова поразили ростовские болельщики и «Ростов-Арена»

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