Понедельник, 10 Сентября 2018 года
13:57:15 МСК

Сборная России сыграет с Чехией в красной форме

Спорт

Матч состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 10 сентября 2018, 11:54 — REGNUM  Сборная России представила форму, в которой сыграет в товарищеском матче против команды Чехии. Об этом 10 сентября сообщается на странице национальной команды в Twitter.

Сборная России сыграет в красной форме. Подопечные Станислава Черчесова сыграют с командой Чехии в Ростове-на-Дону.

https://twitter.com/TeamRussia/status/1039062160142413824

Отметим, что команды ранее встречались друг с другом три раза. В 1996 году в отборе к чемпионату Европы Россия и Чехия сыграли вничью 3:3. В 2012 году в матче группового этапа чемпионата Европы сборная России одержала победу со счётом 4:1. А в 2016 году чехи победили в товарищеском матче — 2:1.

Напомним, ранее сборная России обыграла Турцию в матче Лиги наций со счётом 2:1. Чешская команда с тем же счётом уступила Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия обошла Турцию в матче Лиги наций

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить