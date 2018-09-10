Сборная России сыграет с Чехией в красной форме

Ростов-на-Дону, , 11:54 — REGNUM Сборная России представила форму, в которой сыграет в товарищеском матче против команды Чехии. Об этом 10 сентября сообщается на странице национальной команды в Twitter.

Сборная России сыграет в красной форме. Подопечные Станислава Черчесова сыграют с командой Чехии в Ростове-на-Дону.

https://twitter.com/TeamRussia/status/1039062160142413824

Отметим, что команды ранее встречались друг с другом три раза. В 1996 году в отборе к чемпионату Европы Россия и Чехия сыграли вничью 3:3. В 2012 году в матче группового этапа чемпионата Европы сборная России одержала победу со счётом 4:1. А в 2016 году чехи победили в товарищеском матче — 2:1.

Напомним, ранее сборная России обыграла Турцию в матче Лиги наций со счётом 2:1. Чешская команда с тем же счётом уступила Украине.

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