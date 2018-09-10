Глава WTA призвал одинаково относиться к эмоциям мужчин и женщин

Нью-Йорк, США, , 11:43 — REGNUM Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон призвал избегать двойных стандартов на теннисных матчах. Об этом сообщает Reuters.

По словам Саймона, уровень терпимости к эмоциям мужчин и женщин должен быть одинаковым.

«WTA считает, что не должно быть разницы в стандартах терпимости к эмоциям, выражаемым мужчинами и женщинами, и стремится, чтобы ко всем игрокам относились одинаково», — сказал Саймон.

Он также добавил, что в организации не считают, что в финале женского турнира US Open решение принималось в рамках этой концепции.

Напомним, японская теннисистка Наоми Осака одержала победу над американкой Сереной Уильямс в финале US Open со счётом 6:2, 6:4.

Во время матча Уильямс получила предупреждение за подсказки со стороны тренера, а затем была оштрафована на одно очко за то, что разбила ракетку. После этого она начала спорить с судьёй и допустила оскорбления в его адрес, назвав его «лжецом», за что получила штрафной гейм.

Комментируя своё поведение после игры, Уильямс обвинила судью матча в сексизме, заявив, что он никогда не снимал гейм с мужчин за подобные действия.

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