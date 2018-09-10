В Красноярске сдан еще один объект будущей Универсиады

Красноярск, , 11:31 — REGNUM В Красноярске официально открыт ещё один спортивный объект, построенный в рамках подготовки к Всемирным зимним студенческим играм 2019 года — ледовый дворец «Кристалл Арена». Как сообщает департамент информационной политики администрации города Красноярска, на церемонии открытия присутствовал временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Усс, исполняющий обязанности министра спорта Сергей Алексеев, мэр Красноярска Сергей Ерёмин, серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух.

С трибун за церемонией наблюдали юные спортсмены, занимающиеся фигурным катанием и хоккеем, их тренеры и родители. Они же стали болельщиками в товарищеском матче между олимпийскими чемпионами по хоккею с шайбой и хоккеистами команд «Сокол», «Бирюса» и «Красноярские рыси». Перед официальным открытием «Кристалл Арены» мастер-класс для фигуристов провела олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова.

«Ледовая арена «Кристалл» — это настоящее украшение Красноярска, — сказал Александр Усс на церемонии открытия арены. — «Кристалл» — очень правильное название для этого сооружения. Сегодня у нас есть возможность оценить его великолепные грани, особенности строительных, инженерных и архитектурных решений. Ледовый дворец станет прекрасным наследием Универсиады, сибирским центром развития ледовых видов спорта», — добавил глава края.

«Это еще один готовый объект в универсиадскую копилку. Проделана колоссальная работа, масштабы впечатляют. Многогранный «Кристалл» стал архитектурной доминантой этой части города», — отметил мэр Сергей Ерёмин.

В рамках мероприятия состоялся товарищеский хоккейный матч с участием легенд хоккея, игроков команд «Сокол», «Бирюса», «Красноярские рыси». В числе легенд хоккея: трехкратный чемпион мира и Европы, восьмикратный чемпион СССР Вячеслав Анисин, олимпийский чемпион, чемпион мира, трехкратный чемпион СССР и обладатель Кубка европейских чемпионов Евгений Давыдов, олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы Василий Первухин, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, двукратный чемпион России Вячеслав Буцаев.

Ледовая «Кристалл Арена» находится на улице Партизана Железняка. Общая площадь объекта составляет более 42 тыс. кв. м. Вместимость трибун — 3500 мест. Комплекс включает в себя сразу две ледовые площадки размером 60×30 м, одна из них основная — там будут проходить матчи соревнований, вторая — тренировочная. На последней будут заниматься хоккеисты, фигуристы и ребята из школы по шорт-треку. Кроме этого, в ледовом дворце оборудованы залы для единоборств, разминки и хореографии, батутный и тренажерный залы, спортивный зал для общей физической подготовки, 12 раздевалок для команд, комнаты технических делегатов, судей и обслуживающего персонала, места для СМИ, а также медицинские помещения.

Во время Зимней универсиады-2019 на ледовой арене пройдут соревнования по хоккею с шайбой среди мужских команд, а также матчи за золото и бронзу среди женских команд. После проведения Зимней универсиады-2019 арена станет центром развития ледовых видов спорта. На одной арене будет организована работа отделения фигурного катания краевой спортивной школы олимпийского резерва по ледовым видам спорта. Вторая арена станет основным местом организации учебно-тренировочных занятий спортивной школы по хоккею «Сокол».