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Экс-наставник «Локомотива» Кучук может возглавить украинский клуб

Спорт

Последним местом работы Кучука был «Ростов»

Винники, Украина, 10 сентября 2018, 11:24 — REGNUM  Белорусский тренер Леонид Кучук может возглавить украинский клуб «Рух» из города Винники. Об этом сообщает Footboom.

Клуб рассматривает кандидатуру 59-летнего специалиста, последним местом работы которого был «Ростов».

Отметим, что после семи матчей «Рух» занимает последнее место в первой лиге чемпионата Украины.

Напомним, ранее Леонид Кучук работал с такими командами, как московский «Локомотив», «Кубань», «Ростов». Вместе с «Локомотивом» он стал бронзовым призёром чемпионата России в сезоне 2013/14. Под его руководством «Кубань» дошла до финала Кубка России в 2015 году.

Читайте ранее в этом сюжете: «Ростов» подтвердил отставку Кучука с поста главного тренера

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