Гончаренко прокомментировал дебют Нисимуры в ЦСКА

Москва, , 10:56 — REGNUM Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал дебют японского нападающего Такумы Нисимуры. Об этом 10 сентября сообщает «Спорт-экспресс».

"Учитывая, что Такума только несколько дней с нами тренируется, он достаточно неплохо смотрелся до тех пор, пока не устал», — сказал Гончаренко.

Он также добавил, что Нисимура хорошо вступал в отбор и правильно открывался и взаимодействовал с командой.

Отметим, что 21-летний японский игрок провёл первый матч за «армейцев» в товарищеской игре с «Арсеналом» (1:2). Форвард вышел в стартовом составе и отыграл 63 минуты.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа ЦСКА объявил о переходе японского нападающего Такумы Нисимуры.

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