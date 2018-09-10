Дель Потро прокомментировал поражение от Джоковича в финале US Open

Нью-Йорк, США, , 10:23 — REGNUM Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро прокомментировал поражение в финале US Open от серба Новака Джоковича. Об этом сообщает Daily Express.

«Очень рад сыграть в финале против великолепного игрока, который также является моим другом. Конечно, сейчас мне грустно, но я рад за Новака и его команду», — сказал Дель Потро.

Он также добавил, что во втором и третьем сетах были возможности переломить ход матча — были моменты для ударов навылет с форхенда и бэкхенда, но Джокович доставал все мячи.

Как сообщало ИА REGNUM, Джокович одержал победу над Дель Потро в финале US Open. Встреча продолжалась 3 часа 15 минут и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

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