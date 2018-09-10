MotoGP: Андреа Довициозо одержал победу на Гран-При Сан-Марино

Мизано-Адриатико, Италия, , 10:05 — REGNUM Победителем 13-этапа MotoGP Гран-При Сан-Марино стал пилот заводской команды Ducati Андреа Довициозо, сообщает официальный сайт чемпионата.

Вторым к финишу с отставанием в 2,8 с пришёл лидер чемпионата Марк Маркес (Repsol Honda). Третьим финиировал британец Кэл Крачлоу из команды LCR Honda, уступивший лидеру 7,2 с. Крачлоу поднялся на подиум из-за падения второго пилота Ducati Хорхе Лоренсо.

Благодаря своей победе Андреа Довициозо поднялся на вторую строчку личного зачета чемпионата, набрав 154 очка и обогнав соотечественника из команды Yamaha Валентино Росси (151). Маркес лидирует в чемпионате с 221 очком. Следующий этап — Гран-При Арагона — пройдет 23 сентября.

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