Мотогонщик намеренно подверг риску жизнь соперника на Гран-При Сан-Марино

Мизано-Адриатико, Италия, , 09:50 — REGNUM Итальянский гонщик Романо Фенати (Marinelli Rivacold Snipers), выступающий в классе Moto2 в рамках чемпионата мира по мотогонкам MotoGP, был дисквалифицирован во время Гран-При Сан-Марино за вопиющий инцидент, пишет газета Kronen Zeitung.

Во время гонки на трассе в Мизано Фенати сражался за позицию во втором десятке со своим соотечественником Стефано Манци (Forward Racing Team). После нескольких кругов борьбы спортсмен вспылил, поравнялся с Манци и на скорости 230 км/ч своей рукой нажал на тормоз на мотоцикле соперника. Манци утратил контроль над мотоциклом и вскоре упал, а проезжающий мимо Романо Фенати показал ему неприличные жесты.

Романо Фенати был немедленно дисквалифицирован. По решению судей он пропустит также два следующих Гран-При.

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