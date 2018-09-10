«Монреаль» обменял нападающего Пачьоретти в «Вегас»

Монреаль, Канада, , 09:40 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» обменял нападающего Макса Пачьоретти в «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщается на сайте «Вегаса».

В обратном направлении, из «Вегаса» в «Монреаль», отправились нападающие Томаш Татар и Ник Судзуки.

Напомним, Пачьоретти был выбран «Монреалем» под 22-м номером на драфте 2007 года. В составе клуба он провёл 626 матчей и набрал 448 (226+222) очков. В сезоне-2017/18 на его счету 17 шайб и 20 результативных передач в 37 матчах.

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