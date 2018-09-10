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Пеле поздравил Осаку с победой на US Open

Спорт

«Некоторые спортсмены творят историю»

Бразилиа, 10 сентября 2018, 09:25 — REGNUM  Знаменитый бразильский футболист Пеле поздравил японскую теннисистку Наоми Осаку с победой на Открытом чемпионате США. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Некоторые спортсмены творят историю. Поздравляю Наоми Осаку, ставшую первой японской теннисисткой, выигравшей турнир Большого шлема», — написал Пеле.

https://twitter.com/Pele/status/1038758280728850432

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Осака стала победительницей US Open. В финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:4.

Для Осаки эта победа стала первой на турнирах «Большого шлема». Ранее она становилась победительницей турнира в Индиан-Уэллсе.

Кроме того, Осака стала первой в истории японской теннисисткой, которая сумела выиграть турнир «Большого шлема» в одиночном разряде.

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