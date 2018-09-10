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Новак Джокович стал третьей ракеткой мира

Спорт

Джокович поднялся с шестого на третье место в рейтинге ATP

Нью-Йорк, США, 10 сентября 2018, 08:55 — REGNUM  Сербский теннисист Новак Джокович, ставший победителем Открытого чемпионата США, поднялся на третью строчку в рейтинге ATP. Обновлённая версия рейтинга 10 сентября представлена на сайте организации.

Джокович поднялся на три строчки — с шестого на третье место в рейтинге. Его соперник по финалу US Open, аргентинец Хуан Мартин Дель Потро, опустился с третьего на четвёртое место.

Возглавляет список по-прежнему испанец Рафаэль Надаль. На втором месте идёт швейцарец Роджер Федерер.

Лучшим из российских теннисистов является Карен Хачанов, который занимает 25-ю строчку рейтинга.

Рейтинг ATP от 10 сентября:

  1. Рафаэль Надаль (Испания) — 8760.
  2. Роджер Федерер (Швейцария) — 6900.
  3. Новак Джокович (Сербия) — 6445.
  4. Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5980.
  5. Александр Зверев (Германия) — 4890.
  6. Марин Чилич (Хорватия) — 4715.
  7. Григор Димитров (Болгария) — 3755.
  8. Доминик Тим (Австрия) — 3665.
  9. Кевин Андерсон (ЮАР) — 3595.
  10. Джон Иснер (США) — 3470.

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