Новак Джокович стал третьей ракеткой мира

Нью-Йорк, США, 10 сентября 2018, 08:55 — REGNUM Сербский теннисист Новак Джокович, ставший победителем Открытого чемпионата США, поднялся на третью строчку в рейтинге ATP. Обновлённая версия рейтинга 10 сентября представлена на сайте организации.
Джокович поднялся на три строчки — с шестого на третье место в рейтинге. Его соперник по финалу US Open, аргентинец Хуан Мартин Дель Потро, опустился с третьего на четвёртое место.
Возглавляет список по-прежнему испанец Рафаэль Надаль. На втором месте идёт швейцарец Роджер Федерер.
Лучшим из российских теннисистов является Карен Хачанов, который занимает 25-ю строчку рейтинга.
Рейтинг ATP от 10 сентября:
- Рафаэль Надаль (Испания) — 8760.
- Роджер Федерер (Швейцария) — 6900.
- Новак Джокович (Сербия) — 6445.
- Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5980.
- Александр Зверев (Германия) — 4890.
- Марин Чилич (Хорватия) — 4715.
- Григор Димитров (Болгария) — 3755.
- Доминик Тим (Австрия) — 3665.
- Кевин Андерсон (ЮАР) — 3595.
- Джон Иснер (США) — 3470.