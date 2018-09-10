Новак Джокович стал третьей ракеткой мира

Нью-Йорк, США, , 08:55 — REGNUM Сербский теннисист Новак Джокович, ставший победителем Открытого чемпионата США, поднялся на третью строчку в рейтинге ATP. Обновлённая версия рейтинга 10 сентября представлена на сайте организации.

Джокович поднялся на три строчки — с шестого на третье место в рейтинге. Его соперник по финалу US Open, аргентинец Хуан Мартин Дель Потро, опустился с третьего на четвёртое место.

Возглавляет список по-прежнему испанец Рафаэль Надаль. На втором месте идёт швейцарец Роджер Федерер.

Лучшим из российских теннисистов является Карен Хачанов, который занимает 25-ю строчку рейтинга.

Рейтинг ATP от 10 сентября: