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Наоми Осака поднялась на 12 позиций в рейтинге WTA

Спорт

Осака стала седьмой ракеткой мира

Нью-Йорк, США, 10 сентября 2018, 08:44 — REGNUM  Японская теннисистка Наоми Осака, ставшая победительницей Открытого чемпионата США, поднялась на 12 позиций в рейтинге WTA. Обновлённая версия рейтинга 10 сентября представлена на сайте организации.

Осака поднялась с 19-го на седьмое место в рейтинге. Её соперница по финалу US Open, американка Серена Уильямс, поднялась на 10 мест — с 26-го на 16-е.

Возглавляет список по-прежнему румынка Симона Халеп. На втором месте идёт датчанка Каролина Возняцки. Прошлогодняя победительница US Open, американка Слоан Стивенс опутилась с третьего на девятое место.

Лучшей из российских теннисисток является Дарья Касаткина, которая занимает 13-ю строчку рейтинга. Мария Шарапова находится на 24-й позиции.

  1. Симона Халеп (Румыния) — 8061.
  2. Каролина Возняцки (Дания) — 5975.
  3. Анжелика Кербер (Германия) — 5425.
  4. Каролин Гарсия (Франция) — 4725.
  5. Петра Квитова (Чехия) — 4585.
  6. Элина Свитолина (Украина) — 4555.
  7. Наоми Осака (Япония) — 4115.
  8. Каролина Плишкова (Чехия) — 4105.
  9. Слоан Стивенс (США) — 3912.
  10. Елена Остапенко (Латвия) — 3787.

Читайте ранее в этом сюжете: Серена Уильямс проиграла Наоми Осаке в финале US Open

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