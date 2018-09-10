Наоми Осака поднялась на 12 позиций в рейтинге WTA

Нью-Йорк, США, , 08:44 — REGNUM Японская теннисистка Наоми Осака, ставшая победительницей Открытого чемпионата США, поднялась на 12 позиций в рейтинге WTA. Обновлённая версия рейтинга 10 сентября представлена на сайте организации.

Осака поднялась с 19-го на седьмое место в рейтинге. Её соперница по финалу US Open, американка Серена Уильямс, поднялась на 10 мест — с 26-го на 16-е.

Возглавляет список по-прежнему румынка Симона Халеп. На втором месте идёт датчанка Каролина Возняцки. Прошлогодняя победительница US Open, американка Слоан Стивенс опутилась с третьего на девятое место.

Лучшей из российских теннисисток является Дарья Касаткина, которая занимает 13-ю строчку рейтинга. Мария Шарапова находится на 24-й позиции.

Симона Халеп (Румыния) — 8061. Каролина Возняцки (Дания) — 5975. Анжелика Кербер (Германия) — 5425. Каролин Гарсия (Франция) — 4725. Петра Квитова (Чехия) — 4585. Элина Свитолина (Украина) — 4555. Наоми Осака (Япония) — 4115. Каролина Плишкова (Чехия) — 4105. Слоан Стивенс (США) — 3912. Елена Остапенко (Латвия) — 3787.

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