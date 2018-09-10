Наоми Осака поднялась на 12 позиций в рейтинге WTA

Нью-Йорк, США, 10 сентября 2018, 08:44 — REGNUM Японская теннисистка Наоми Осака, ставшая победительницей Открытого чемпионата США, поднялась на 12 позиций в рейтинге WTA. Обновлённая версия рейтинга 10 сентября представлена на сайте организации.
Осака поднялась с 19-го на седьмое место в рейтинге. Её соперница по финалу US Open, американка Серена Уильямс, поднялась на 10 мест — с 26-го на 16-е.
Возглавляет список по-прежнему румынка Симона Халеп. На втором месте идёт датчанка Каролина Возняцки. Прошлогодняя победительница US Open, американка Слоан Стивенс опутилась с третьего на девятое место.
Лучшей из российских теннисисток является Дарья Касаткина, которая занимает 13-ю строчку рейтинга. Мария Шарапова находится на 24-й позиции.
- Симона Халеп (Румыния) — 8061.
- Каролина Возняцки (Дания) — 5975.
- Анжелика Кербер (Германия) — 5425.
- Каролин Гарсия (Франция) — 4725.
- Петра Квитова (Чехия) — 4585.
- Элина Свитолина (Украина) — 4555.
- Наоми Осака (Япония) — 4115.
- Каролина Плишкова (Чехия) — 4105.
- Слоан Стивенс (США) — 3912.
- Елена Остапенко (Латвия) — 3787.
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