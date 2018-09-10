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Тутберидзе покинула трибуну во время выступления Медведевой

Спорт

Алина Загитова и Евгения Медведева представили свои программы на сезон 2018/19

Тутберидзе покинула трибуну во время выступления Медведевой
Иллюстрация: Kremlin.ru
Этери Тутберидзе, Евгения Медведева, Алина Загитова

Москва, 10 сентября 2018, 07:19 — REGNUM  Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе покинула трибуну во время выступления своей бывшей ученицы Евгении Медведевой. Об этом 9 сентября сообщает «Газета.Ru».

Во время контрольных прокатов фигуристов сборной России Медведева выходила на лёд через два выступления после олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Как только она завершила выступление, Тутберидзе покинула ряды зрителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева 9 сентября представили свои программы на сезон 2018/19.

Напомним, после Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Медведева объявила о прекращении сотрудничества с тренером Этери Тутберидзе и перешла тренироваться к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

Читайте ранее в этом сюжете: Загитова и Медведева представят новые программы на сезон 2018/19

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