Зидан заявил, что вернётся к тренерской работе

Париж, , 06:45 — REGNUM Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что вскоре вернётся к тренерской работе. Об этом 9 сентября сообщает TVE.

«Конечно, скоро я вернусь к тренерской работе. Это то, что мне нравится делать, и то, чем я занимался всю жизнь», — сказал Зидан.

Напомним, Зидан был наставником «Реала» с 2016 по 2018 год. Под его руководством мадридский клуб трижды подряд выиграл Лигу чемпионов, а также стал чемпионом Испании.

Ранее сообщалось, что Зидан может заменить Жозе Моуринью на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

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