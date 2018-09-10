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Зидан заявил, что вернётся к тренерской работе

Спорт

Зидан был главным тренером «Реала» с 2016 по 2018 год

Зидан заявил, что вернётся к тренерской работе
Hadi Abyar
Зинедин Зидан

Париж, 10 сентября 2018, 06:45 — REGNUM  Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что вскоре вернётся к тренерской работе. Об этом 9 сентября сообщает TVE.

«Конечно, скоро я вернусь к тренерской работе. Это то, что мне нравится делать, и то, чем я занимался всю жизнь», — сказал Зидан.

Напомним, Зидан был наставником «Реала» с 2016 по 2018 год. Под его руководством мадридский клуб трижды подряд выиграл Лигу чемпионов, а также стал чемпионом Испании.

Ранее сообщалось, что Зидан может заменить Жозе Моуринью на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Зидан может возглавить «Манчестер Юнайтед» вместо Моуринью

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