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Сборная Германии одержала волевую победу над Перу

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

Зинсхайм, Германия, 10 сентября 2018, 06:37 — REGNUM  Сборная Германии одержала победу над командой Перу в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 22-й минуте счёт открыл нападающий перуанцев Луис Адвинкула. Затем немецкий полузащитник Юлиан Брандт восстановил равновесие, забив на 25-й минуте.

Победу немцам принёс точный удар защитника Нико Шульца на 85-й минуте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Германии сыграла вничью с чемпионом мира по футболу, командой Франции в матче Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 0:0.

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