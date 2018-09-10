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Франция обыграла Нидерланды в матче Лиги наций

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

Париж, 10 сентября 2018, 06:30 — REGNUM  Сборная Франции одержала победу над командой Нидерландов в матче Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 14-й минуте счёт открыл французский нападающий Килиан Мбаппе. Затем форвард голландцев Райан Бабель восстановил равновесие, забив на 67-й минуте.

Победу в этом матче французам принёс точный удар нападающего Оливье Жиру на 75-й минуте.

Напомним, сборная Франции стала чемпионом мира по футболу 2018 года. Команда Нидерландов в мундиале не участвовала.

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