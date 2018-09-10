Джокович одержал победу над дель Потро и завоевал третий US Open

Нью-Йорк, США, , 04:18 — REGNUM Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро в финальной игре мужского разряда Открытого чемпионата США (US Open).

Встреча продолжалась 3 часа 15 минут. Счёт в трёх партиях составил 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Нынешняя победа стала для Новака Джоковича третьей в карьере на US Open и 14-й на турнирах «Большого шлема». Ранее в этом году сербский теннрисист уже выиграл «Уимблдон».

Напомним, в финальной игре женского турнира US Open, которая состоялась 8 сентября, японская теннисистка Наоми Осака одержала победу в двух сетах над американкойСереной Уильямс.

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