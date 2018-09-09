Черышев призвал болельщиков прийти на матч Россия — Чехия

Москва, , 22:52 — REGNUM Болельщикам сборной России по футболу нужно поддержать национальную команду в товарищеском матче против Чехии. Об этом сообщил полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России Денис Черышев, заявление которого обнародовала пресс-служба национальной команды в соцсети Twitter.

«Ребята, завтра (10 сентября) у нас (сборной России) очень важный матч, мы рассчитывает на вашу поддержку», — сказал Черышев.

По его словам, сборная России перед игрой с командой Чехии потеряла нападающего Артёма Дзюбу и защитника Фёдора Кудряшова, поэтому придется играть «за них и за себя».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 сентября сборная России по футболу на выезде переиграла команду Турции в матче Лиги наций. Встреча, которая состоялась на стадионе «Шенол Гюнеш» в городе Трабзоне, завершилась со счетом 2:1.

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