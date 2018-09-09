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Черчесова поразили ростовские болельщики и «Ростов-Арена»

Спорт

«Здесь великолепный стадион, великолепные болельщики»

Черчесова поразили ростовские болельщики и «Ростов-Арена»
JukoFF
Стадион «Ростов-Арена»

Ростов-на-Дону, 9 сентября 2018, 19:59 — REGNUM  Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов на предматчевой пресс-конференции в Ростове-на-Дону оценил город, принимающий 10 сентября товарищеский матч между его подопечными и национальной командой Чехии. Наставник российской сборной поражён ростовскими болельщиками и стадионом ЧМ-2018.

«Выбирая Ростов, мы исходили из логистики — в пятницу, 8 сентября, играли в Трабзоне с Турцией, а сюда лететь час. Здесь великолепный стадион, великолепные болельщики», — сказал наставник.

По его словам, в 2019 году сборная России по футболу обязательно сыграет в отборочных матчах чемпионата Европы 2020 года на стадионе «Лужники». Вместе с тем, Черчесов считает, что национальную команду должны видеть не только в Москве, но и в других регионах страны.

ИА REGNUM напоминает, что 8 сентября сборная России по футболу провела первую тренировку перед товарищеским матчем с национальной командой Чехии. Восстановительное занятие подопечных Станислава Черчесова состоялось на ростовском стадионе «Локомотив». Матч с чехами состоится 10 сентября в 19:00. На поле не выйдут нападающий Артём Дзюба и защитник Фёдор Кудряшов по состоянию здоровья.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский стадион «Локомотив» принял сборную России по футболу

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Футбол
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